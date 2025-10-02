Путин на "Валдае" зачитал строки Пушкина про Бородино

Президент отметил, что оно выглядит так, как будто поэт написал его вчера

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" процитировал стихотворение А. С. Пушкина, посвященное Бородинскому сражению.

"У меня дома на столе лежит томик Пушкина, я иногда так люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться. Ну, само по себе интересно, приятно почитать. А кроме того, я люблю погрузиться в атмосферу, почувствовать, как люди тогда жили, чем дышали, что думали, - рассказал президент. - Вот, буквально вчера открыл, полистал и наткнулся на одно стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова "Бородино". Но я никогда не знал, что Пушкин писал на эту тему".

Путин отметил, что стихотворение произвело на него очень серьезное впечатление. "Потому что это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера, и как будто он мне сказал: "Слушай, ты едешь на "Валдайский клуб", возьми с собой, прочитай там ребятам своим". Разрешите? Любопытно. Это ответ на многие вопросы. Называется оно "Бородинская годовщина", - добавил российский лидер.

Глава государства прочитал отрывок из стихотворения: "Великий день Бородина; Мы братской тризной поминая; Твердили: "Шли же племена; Бедой России угрожая; Не вся ль Европа тут была?; А чья звезда ее вела!; Но стали ж мы пятою твердой; И грудью приняли напор; Племен, послушных воле гордой; И равен был неравный спор; И что ж? свой бедственный побег; Кичась, они забыли ныне; Забыли русской штык и снег; Погребший славу их в пустыне; Знакомый пир их манит вновь; Хмельна для них славянов кровь; Но тяжко будет им похмелье; Но долог будет сон гостей; На тесном, хладном новоселье; Под злаком северных полей".

"Еще раз убеждаюсь, что Пушкин - наше все", - заключил президент.