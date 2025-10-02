Путин: Россия считает своими тех, кто разделяет ее ценности

Бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид поблагодарила главу государства за то, что получила гражданство и отметила, что в РФ люди тепло к ней относятся

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия считает своими тех людей, кто разделяет ее ценности и неважно, с какой стороны света прибыл человек в страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

В ходе дискуссии к нему обратилась бывшая помощница Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора, Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб). Она поблагодарила главу государства за то, что получила гражданство РФ и отметила, что в России люди тепло к ней относятся.

"Вы сказали об общих ценностях. Вы знаете, как мы относимся к тем людям, которые приезжают к нам из западных стран, хотят здесь жить и разделяют с нами эти общие ценности <…>. Для нас неважно, человек с Востока, с Запада, с Юга, с Севера, но если он разделяет наши ценности - он наш человек, мы так к вам и относимся. Поэтому и вы чувствуете к себе такое [теплое] отношение", - сказал Путин.

Он отметил, что в политической культуре страны было много хорошего и спорного. Так, в документе, удостоверяющего личность подданного Российской империи, не было графы "национальность", в советском паспорте был, а в российском не было. "А что там было? Вероисповедание. Была общая ценность - религиозная ценность, принадлежность к восточно-христианской религии, к православию, вероисповедание. Но были и другие ценности, но это была определяющей", - резюмировал президент РФ.