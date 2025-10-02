Путин: Польша под руководством Пилсудского сделала много ошибок

Современным лидерам следует их учитывать, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Глава Польской Республики Юзеф Пилсудский совершил много ошибок перед Второй мировой войной, что привело к падению государства. Современным лидерам Польши следует учитывать эти ошибки, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Ранее польский лидер в эфире радиостанции Radio Zet признался, что он "беседует" с духом Пилсудского. Среди тем "общения", по словам Навроцкого, "польско-советская война 1920 года и современная ситуация на международной арене после начала войны на Украине". Президент Польши также отметил, что стране в настоящее время необходимы такие деятели, как Пилсудский и Папа Иоанн Павел II.

"[Глава Польской Республики Юзеф] Пилсудский враждебно относился к России и так далее. И, мне кажется, под его руководством и руководствуясь его идеями, Польша наделала очень много ошибок перед Второй мировой войной. Ведь Германия предлагала им мирно решить вопрос по Данцигу и по Данцигскому коридору. Польское руководство того времени категорически отказалось и, в конце концов, [Польша] пала первой жертвой нацистской агрессии", - сказал Путин.

По его словам, Польша также в то время отказалась от помощи Советского Союза Чехословакии. Руководство страны заявляло, что не пропустит российские войска на помощь Чехословакии, а если полетят советские самолеты, то Польша будет их сбивать.

"Если вот эта сегодняшняя политическая семья высшего ранга в Польше будет помнить и, понимая все сложности и перипетии исторических эпох разного рода, будет иметь в виду, "советуясь" с Пилсудским, и учтет эти ошибки, ну, тогда это на самом деле неплохо", - сказал президент РФ.