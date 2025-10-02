Путин считает захват танкера попыткой Франции отвлечь внимание населения

Президент сделал такой вывод на почве внутриполитических проблем в стране

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Задержание танкера властями Франции - попытка отвлечь внимание населения от тяжелой внутриполитической ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Честно говоря, не знаю, насколько это связано с Россией, но знаю, что такой факт имеет место, а что это такое на самом деле, так ли это важно для Франции, важно. Знаете почему? Исходя из тяжелой внутриполитической ситуации для правящей во Франции верхушки. Потому что у них нет никакого другого способа отвлечь внимание населения, граждан Франции от сложных, трудно решаемых проблем внутри самой Французской Республики", - сказал он.

"И поэтому очень хочется перенести, как я уже сказал, в своем выступлении, напряжение на внешний контур. Возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: "Французы, ко мне! Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе". Как Наполеон. Вот в этом весь смысл". - продолжил Путин.

Задержание танкера у берегов Франции

Ранее прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. Agence France-Presse (AFP) приводит два названия танкера - Pushpa и Boracay, он ходит под флагом Бенина. Изначально расследование велось по факту возможного "отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказа подчиниться". По информации агентства, в случае подтверждения подозрений прокуратуры нарушителям может грозить год лишения свободы и штраф €150 тыс.

1 октября стало известно о задержании двух членов экипажа после того, как на борт судна поднялись военные - речь идет о капитане и его помощнике, оба граждане КНР. AFP со ссылкой на заявление прокуратуры сообщило, что было принято решение предъявить обвинение лишь капитану и только по одному пункту, связанному с отказом подчиниться. Его помощник был отпущен на свободу. В заявлении прокуратуры, на которое ссылается агентство, не уточняется, может ли капитан свободно передвигаться и сможет ли судно продолжить плавание.