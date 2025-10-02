Путин назвал Майкла Глосса русским солдатом

Погибший на СВО сын замдиректора воевал за Россию

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Погибший на СВО сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс - русский солдат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русскими солдатами. Вот он, хоть и американец, он (Майкл Глосс - прим. ТАСС) был русским солдатом", - сказал глава государства.

Путин упомянул экс-помощницу бывшего президента США Джо Байдена Тару Рид, которая присутствовала на мероприятии и недавно получила российское гражданство. "Вот сейчас коллега [Тара Рид] выступала, рассказывала о своих взглядах и почему она здесь оказалась. И Майкл Глосс тоже оказался здесь поэтому. Потому что когда он поступал, он ведь что сделал? Родители не знали, куда он уехал. Он сказал, что уехал путешествовать. Потом приехал в Турцию, из Турции перебрался в Москву и пришел в военкомат. И сказал, что он разделяет те ценности, которые защищает Россия", - пояснил Путин.

Он подчеркнул, что Россия защищает права человека - право на свой язык и на религию. "Он [Майкл Глосс] за права человека. И Россия за это борется. И он [тогда был] готов и хотел бороться за эти ценности с оружием в руках", - заявил президент.

Путин рассказал, что во время того, как он передавал Орден Мужества спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу, по просьбе российского лидера приехали боевые товарищи Глосса, а также командующий ВДВ, командир бригады, командир роты, с которым служил Глосс, и непосредственно тот военнослужащий, который вытаскивал его из горящей бронемашины, и который сам получил порядка 25% ожогов кожи. "Кстати, он поправился и опять уехал на фронт. Вот такие у нас ребята", - заметил президент.

Он также рассказал, что по инициативе руководства ДНР одной из донбасских школ с углубленным изучением английского языка присвоили имя и Майкла Глосса и его боевого товарища, который погиб вместе с ним. "Мы, конечно, там все сделаем, чтобы она была в хорошем состоянии. Та же, как и, конечно, все остальные школы, но мы уделим этому тоже должное внимание", - заключил Путин.