Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"

Путин назвал Майкла Глосса русским солдатом

Погибший на СВО сын замдиректора воевал за Россию
Редакция сайта ТАСС
17:47
обновлено 18:41
© Сергей Булкин/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Погибший на СВО сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс - русский солдат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русскими солдатами. Вот он, хоть и американец, он (Майкл Глосс - прим. ТАСС) был русским солдатом", - сказал глава государства.

Путин упомянул экс-помощницу бывшего президента США Джо Байдена Тару Рид, которая присутствовала на мероприятии и недавно получила российское гражданство. "Вот сейчас коллега [Тара Рид] выступала, рассказывала о своих взглядах и почему она здесь оказалась. И Майкл Глосс тоже оказался здесь поэтому. Потому что когда он поступал, он ведь что сделал? Родители не знали, куда он уехал. Он сказал, что уехал путешествовать. Потом приехал в Турцию, из Турции перебрался в Москву и пришел в военкомат. И сказал, что он разделяет те ценности, которые защищает Россия", - пояснил Путин.

Он подчеркнул, что Россия защищает права человека - право на свой язык и на религию. "Он [Майкл Глосс] за права человека. И Россия за это борется. И он [тогда был] готов и хотел бороться за эти ценности с оружием в руках", - заявил президент.

Путин рассказал, что во время того, как он передавал Орден Мужества спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу, по просьбе российского лидера приехали боевые товарищи Глосса, а также командующий ВДВ, командир бригады, командир роты, с которым служил Глосс, и непосредственно тот военнослужащий, который вытаскивал его из горящей бронемашины, и который сам получил порядка 25% ожогов кожи. "Кстати, он поправился и опять уехал на фронт. Вот такие у нас ребята", - заметил президент.

Он также рассказал, что по инициативе руководства ДНР одной из донбасских школ с углубленным изучением английского языка присвоили имя и Майкла Глосса и его боевого товарища, который погиб вместе с ним. "Мы, конечно, там все сделаем, чтобы она была в хорошем состоянии. Та же, как и, конечно, все остальные школы, но мы уделим этому тоже должное внимание", - заключил Путин. 

Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия