Мирошник считает, что сегодня главный инстинкт жителей Украины - это страх

Посол по особым поручениям МИД России также отметил, что РФ, конечно, выступает за мир, урегулирование, прекращение кровопролития, но не за то, чтобы путем прекращения огня дать возможность Киеву передохнуть, перевооружиться, чтобы потом снова началась война

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Главный инстинкт жителей Украины сегодня - это страх, люди боятся войны, голода. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Все-таки главный инстинкт на Украине среди населения - это страх. И причем ни доказать, ни опровергнуть сейчас это ничем нельзя, ведь люди даже боятся отвечать на вопросы социологов. Подавляющее большинство. Когда к человеку приходят, задают вопросы, которые даже, наверное, напрямую не связаны с военной ситуацией, он старается избегать задаваемых вопросов и ответов. Люди боятся войны, смерти, голода. А на Украине, когда ты находишься под информационным колпаком, то, наверное, им навязывают мнение, объясняют, что во всех их бедах виноваты русские, белорусы. Но то, что сейчас доминирует на территории Украины в сознании людей, это усталость", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Мирошник отметил, что Россия, конечно, выступает за мир, урегулирование, прекращение кровопролития, но не за то, чтобы путем прекращения огня дать возможность Киеву передохнуть, перевооружиться, чтобы потом снова началась война. "Мы за то, чтобы системно урегулировать эту проблему, чтобы мы видели, чем это все закончится. А можно ли использовать для этого режим прекращения огня? Конечно, можно. Но только нужно понимать, в какой период, для чего, с какими ограничениями. Потому что невозможно вводить режим прекращения огня, когда Запад говорит: "Давайте воспользуемся этим периодом для накачки вооружения". Это действительно шаг к миру? Ни в коем случае", - подчеркнул Мирошник.

Он также считает, что Украина как государство обречена, ее ждет катастрофа. "Я искренне верю, что кто-то из политиков по крайней мере начнет корректировать свое понимание действительности. Что он действительно начнет делать выводы о том, куда это все идет. Ведь из всего этого достаточно внятно видно, что государство Украина обречено. Они не смогут сохранить это государство. Это государство, которое сегодня по целому ряду причин стало на рельсы уничтожения - своего народа, экономики, уничтожение вообще какой-либо субъектности. Власти Украины посчитали людей ресурсом, территорию - полем боя, эти места - местом для тестирования вооружения. И развернуть обратно они это не могут, потому что они сделали очень большую ставку на это. Поэтому Украина обречена на катастрофическое обнищание", - пояснил дипломат.

По его словам, Киев вредит не только себе и России, но и другим своим соседям. В качестве примера Мирошник привел Венгрию и Белоруссию.