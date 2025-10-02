Путин не стал раскрывать, чьей идеей был саммит на Аляске

Президент отметил, что там "было комфортно"

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не стал раскрывать, чьей идеей было проведение саммита с руководством США на Аляске, однако подчеркнул, что ему было там комфортно.

"Ну, какая разница? Главное, что мы встретились", - ответил российский лидер на заданный на пленарной сессии "Валдая" вопрос о том, чьей идеей было встретиться на Аляске. И добавил: "На Аляске нам было комфортно."

Он отметил, что в этом регионе до сих пор исповедуют православие (Аляска в XVIII-XIX веках входила в состав Российской империи).

"Там храмы православные, там люди приходят на службы в храмы, в церкви. Служба идет на английском языке, а потом, когда по каким-то праздничным мероприятиям заканчивается служба на английском языке, батюшка, обращаясь к пастве, на русском языке говорит: "С праздником!" - и все ему отвечают: "С праздником!" Ну, это же хорошо!" - добавил Путин.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита.