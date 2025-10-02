Путина не удивила оголтелость Европы в отношении России

Президент отметил, что удивление вызвала готовность пересмотреть все, что было позитивным в прошлом

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина не удивила оголтелость, с которой некоторые европейцы пошли на конфронтацию с РФ, но удивляет готовность пересмотреть все позитивное в прошлом. Об этом он заявил на пленарной сессии "Валдая".

"В целом по большому счету нет. Ничего особенно не удивило, я так примерно представлял себе, что это будет. Но все-таки удивила такая готовность и даже желание пересмотреть все, что было позитивным в прошлом", - сказал Путин на вопрос о том, удивила ли его оголтелость, с которой многие европейцы пошли на конфронтацию с РФ, и некоторые даже перестали стыдиться участия в гитлеровской коалиции.

Президент отметил, что сначала "очень аккуратненько, с зондажом" на Западе стали сравнивать сталинский режим и гитлеровский режим в Германии, стали ставить их на одну доску.

"Потом дальше - больше. Начали не только на одну доску ставить сталинский и гитлеровский режимы, пытались забыть вообще результаты Нюрнбергского процесса. Странно, потому что это участники совместной борьбы, и этот Нюрнбергский процесс был общим, и проходил он для того, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем. Но это тоже начали делать", - сказал Путин.

Потом, по его словам, начали сносить памятники советским солдатам, которые боролись с нацизмом. Президент отметил, что идеологические вещи были, "Советский Союз, когда проводил политику, навязывал свою политическую систему Восточной Европе, все это так, но люди, которые боролись с нацизмом и жизни свои отдали, они здесь причем. Они просто отдали свою жизнь на алтарь победы над нацизмом".

"Вот это все-таки удивило, что нет конца и края, казалось бы, и только потому, я вас уверяю, только потому, что это связано с Россией, и нужно ее куда-то там задвинуть", - сказал президент.