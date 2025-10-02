Путин: у России с Индией не было вообще никогда никаких проблем

Никогда не было каких-то межгосударственных трений, отметил президент РФ

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия и Индия никогда не имели между собой проблем и межгосударственных трений. На это указал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"У нас с Индией никогда не было вообще никаких проблем и каких-то межгосударственных трений. Вообще никогда", - отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что отношения РФ и Индии носят "особый характер" еще со времен Советского Союза, когда индийский народ боролся за свою независимость. "В Индии это помнят, знают, ценят. А мы ценим, что в Индии об этом не забывают", - добавил Путин.

Путин также напомнил, что скоро исполнится 15 лет российско-индийскому заявлению об особом стратегическом привилегированном партнерстве. "Оно на самом деле [такое] и есть", - заключил президент РФ.

Он указал, что в рамках политических отношений Россия и Индия практически всегда согласовывают свои действия. "[Мы] обязательно слышим и имеем в виду позицию наших стран по тем или другим ключевым вопросам. Наши министерства иностранных дел очень плотно работают между собой", - констатировал Путин.