Путин заявил, что поедет в Индию в начале декабря

Президент РФ отметил, что ждет встречи с премьер-министром Нарендрой Моди

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Индию состоится в начале декабря.

"Я, честно говоря, <…> жду этой поездки в начале декабря, жду встречи с моим другом и с нашим надежным партнером, с премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди", - сказал российский лидер на пленарной сессии "Валдая".

Глава государства также назвал Моди "взвешенным, мудрым" и "национально-ориентированным" руководителем. "В Индии это хорошо все знают", - подчеркнул Путин.