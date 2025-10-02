Путин уверен, что большинство венгров поддерживают Орбана, а не фон дер Ляйен

В Европе набирают обороты политические силы, которые национально ориентированы, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что большинство венгров будут поддерживать премьер-министра страны Виктора Орбана, а не председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Путин на пленарной сессии "Валдая" отметил, что "сейчас все-таки в Европе набирают обороты политические силы, которые национально ориентированы".

"Я не слежу за внутриполитическими событиями Венгрии, но думаю, что большинство венгров хотят оставаться венграми и будут поддерживать Орбана. Потому что если они не хотят оставаться венграми, тогда пусть поддерживают фон дер Ляйен. Но тогда они будут все "фон дер Ляйен", понимаете? То есть если вот эти силы в Европе будут дальше набирать обороты, ну тогда Европа будет возрождаться. Но это зависит не от нас, а от самой Европы", - сказал глава государства.