Путин: ситуация с задержаниями торгового флота может привести к конфликтам

Российский лидер отметил, что не хочет "давать пищу для тех, кто ждет резкой реакции от властей РФ"

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с задержаниями торгового флота может привести к конфликтам.

"Что касается флота, то это может привести к конфликтам. Сейчас не хотелось бы вдаваться в детали и давать пищу для тех, кто ждет от нас резкой реакции", - сказал Путин на пленарной сессии "Валдая".

По его словам, в случае официальных заявлений о реакции РФ на задержание флота Европа получит возможность отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем и усилить фактор внешней опасности, который якобы исходит от России. Президент РФ также назвал неправовыми действиями задержание кораблей под эгидой "теневого флота", так как такого понятия в международном морском праве не существует.