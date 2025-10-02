Путин объяснил, почему безвиз для граждан Китая пока не введен в России

Президент РФ отметил, что "бюрократия во всех странах работает соответствующим образом"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетовал на то, что "бюрократия во всех странах работает соответствующим образом", поэтому безвизовый режим для китайских граждан пока еще не введен в России в ответ на аналогичное решение властей КНР по отношению к россиянам.

Один из участников дискуссии на пленарной сессии "Валдая" напомнил российскому лидеру о недавнем решении Пекина ввести для россиян безвизовый режим въезда в Китайскую Народную Республику и поинтересовался у Путина, намерена ли РФ ответить зеркально на такое решение. Глава государства подтвердил, что такое намерение у российской стороны есть.

"Честно говоря, недавно совсем разговаривал с нашим министром иностранных дел [Сергеем Лавровым], он говорит: "А мы уже все сделали". А потом вдруг: "Нет-нет, я сейчас должен проверить". Вот эта бюрократия, конечно, работает соответствующим образом во всех странах", - посетовал российский лидер. Однако же, по его словам, "если пока еще это не сделано, то, безусловно, будет сделано".