Мирошник рассказал, почему в Белоруссии протестующие не смогли сместить власть

Посол по особым поручениям МИД России сравнил поведение двух лидеров и заявил, что "один хотел сохранить страну, а другой упустил свое государство"

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник пояснил, почему в Белоруссии протестующие в 2020 году не смогли сместить власть, как на Украине в 2014-м.

"Я использую одну аналогию. Я бы предложил сравнить февраль 2014-го на Украине и август 2020-го в Беларуси. Я бы сравнил поведение двух лидеров: один хотел сохранить страну, а другой упустил свое государство. Сделайте выводы, сопоставьте. Когда на фоне опасности один человек покидает свою страну, говоря: "Меня могли убить, поэтому уезжаю, а что с вами там будет, не знаю, я поехал". Я просто в это время был в Харькове, ждал, когда прилетит Янукович. И 2020 год, когда западная пресса разразилась: "Вот, посмотрите на Лукашенко, который ходит там с автоматом". А Лукашенко не надо было ходить с автоматом. Президенту Беларуси тогда надо было подать сигнал своим людям: "Ребята, я не сдамся! Я с вами, занимаю четкую, жесткую позицию, и меня развести не получится. Я не убегу!" Вот и все", - сказал Мирошник в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в августе 2020 года во время протестов несогласных с результатами президентских выборов в ответ на попытку штурма его резиденции вышел из вертолета, приземлившегося на территории Дворца независимости, в бронежилете с автоматом в руках, чтобы, как он потом заявлял, показать, что он не является трусом и не боится протестующих.