Мирошник: Киев атакует мирных граждан России, а цель Москвы - украинские военные

Посол по особым поручениям МИД РФ также рассказал, почему Запад не реагирует на атаки ВСУ по мирному населению

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Украина в ходе конфликта атакует мирное население РФ, в то время как целью российской стороны являются украинские военные, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Они [ВСУ] террористы, убийцы, насильники. Они люди, презревшие законы, люди, которые следуют политическим установкам. Кардинальная разница в подходах России и Украины с точки зрения международного гуманитарного права заключается в том, что Украина декларирует, что хочет подорвать внутреннюю повестку России путем давления на гражданское население. И они не скрывают этого. Зеленский прямо говорит: "Мы хотим, чтобы война пришла в ваши дома". И они делают все для этого. Они организовывают удары по Белгороду, по Лисичанску. Они организовывают какие-то террористические акты, которые десятками сегодня вскрывает ФСБ РФ. То есть они используют вербовку, используют закладки, такой арсенал", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По словам дипломата, цель Москвы с этой точки зрения - военные, а не мирное население Украины. "У России нет цели издеваться над гражданским населением Украины. Нет никакого прагматичного подхода. С одной стороны, Россия - страна, которая следует своим обязательствам. То есть мы не выходили из гуманитарных конвенций. И, во-вторых, прагматично Россия наносит удар. Москве важно ослабить военные возможности Киева - только тогда могут быть достигнуты те цели, которые были поставлены перед СВО, - в первую очередь ликвидация угрозы", - пояснил посол.

Мирошник также рассказал, почему Запад не реагирует на атаки ВСУ по мирному населению. "А как мы можем слышать обвинения в адрес их выкормышей? Это их заказ. Они заказали и благословили эти удары", - отметил он.

Прифронтовая зона

Кроме того, посол упомянул события в прифронтовой зоне России, свидетелями которых стал сам. "Я был на местах. Форос - это абсолютно мирный, очень уютный, небольшой город, который находится на побережье. И вот туда наносится целенаправленный удар, причем, знаете, так совершенно не по пути. И вот каждую неделю мы сейчас фиксируем плюс-минус порядка 150 пострадавших мирных граждан. И из них где-то, наверное, каждый седьмой - это погибший. За минувшую неделю у нас пострадало семеро детей. Трое из них погибли. Это в прифронтовой зоне - 12-13 регионов, которые примыкают к линии боевого соприкосновения. Из них где-то 80% - люди, пострадавшие от ударов беспилотниками", - констатировал дипломат.

Он уточнил, что человек, который управляет дроном, прекрасно видит, куда бьет. Мирошник привел конкретные примеры ударов ВСУ по мирному населению и транспорту в Горловке и не только. "Неделя не проходит, чтобы по этому маршруту, по этому автобусу не был нанесен удар. Там уже погибли несколько водителей. В этих автобусах получили серьезнейшие ранения гражданские жители. Это просто очень важный маршрут. Горловка большой город. Там на сегодняшний день около 100 тыс. человек проживают. И вот через нее люди не могут остаться парализованными без автобусов. Но они живут в состоянии, когда 11 лет город подвергаются ежедневным целенаправленным обстрелам по школам, больницам. Когда вижу, что приходит сообщение о том, что по больнице прилетел какой-то дрон, ракета РСЗО, что-то такое, у меня в душе все переворачивается, потому что, скорее всего, там есть пострадавшие, которых я просто знаю, с которыми разговаривал, с которыми недавно обсуждали, как помочь тому или иному человеку", - добавил он.