Путин: Россия уверена в своем ядерном щите

Президент подчеркнул, что "РФ знает, что делать завтра"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Россия уверена в собственном ядерном щите и знает, что ей делать в дальнейшем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом у нас все в порядке. Мы уверены в своем ядерном щите, мы знаем, что нам делать завтра, послезавтра", - сказал глава государства на пленарной сессии "Валдая", говоря о разрешении вопроса по линии российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и рассуждая, что будет, если США откажутся от продления действия этого документа.

"Не нужно [продление Договора о СНВ]? - И не нужно", - заметил Путин.