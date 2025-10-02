Мирошник: после вторжения ВСУ в Курскую область завели около 670 дел о терроризме

По словам посла по особым поручениям МИД РФ, к статье о терроризме добавляется совершение таких преступлений, как убийства, мародерство и пытки

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Александр Щербак/ ТАСС

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы России возбудили около 670 уголовных дел по статье о терроризме после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Это 205-я статья УК ("Террористический акт" - прим. ТАСС). То есть все военные, военные формирования Украины, которые туда вторглись, - это террористы. И каждый из них, кто попал на скамью подсудимых, по ним идет разбирательство, идет следствие. По ним все эти данные фиксируются и протоколируются. Боюсь ошибиться, у меня данные двух-трехнедельной давности, порядка 650-670 уголовных дел только по Курской области было возбуждено", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По словам дипломата, к статье о терроризме добавляется совершение таких преступлений, как убийства, мародерство и пытки. "Все, чем "отметились" боевики на этих территориях. Я регулярно встречаюсь с теми военнослужащими Украины, которые находятся в плену. Разговариваю с ними, пытаюсь понять, что ими двигало, какие поручения они получали, кто давал команды, какая атмосфера, из чего исходят командиры", - пояснил посол.

"Мне в глаза человек говорит, что была команда при заходе в поселок "обнулять" всех. Они считают, что даже те, у кого паспорта Украины, но кто остался на своей земле, это "ждуны", поэтому их надо ликвидировать. То же самое произошло в Часовом Яре. Там даже были такие карательные команды, которые проходили потом по улицам и через тепловизор смотрели на подвалы, откуда исходило тепло. Если исходило тепло, их просто забрасывали гранатами", - пояснил Мирошник.