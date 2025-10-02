Путин пошутил, что хорошей игры Стубба в гольф "недостаточно"

Президент РФ добавил, что сам тоже любит спорт

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Финляндия раньше была нейтральной и могла быть площадкой для переговоров. Сейчас же никто не поедет в Хельсинки с этой целью, и одного умения президента республики Александера Стубба играть в гольф недостаточно, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Вот Хельсинкский акт, почему он когда-то возник? Почему он называется хельсинкский? Да потому что нейтральная была страна, там было комфортно всем встречаться. А сейчас что мы? Кто в Хельсинки поедет? Ну, господин [Стубб], он вроде, [президент США] Дональд Трамп говорит, он хорошо играет в гольф. Ну, это хорошо", - с улыбкой сказал глава государства.

Он добавил, что сам тоже любит спорт. "Но этого недостаточно. Где перспектива-то? Кто-то может ответить? В чем преимущество? Ну в чем? Хоть что-то назовите. Я сказал, что, может быть, возникла у националистической части общества Финляндии опасность, что это тихой сапой Россия залезает в Финляндию. Введите ограничения административного, правового характера. Почему не сделать это?" - сказал Путин.