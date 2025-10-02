Путин назвал хорошей идею объединить усилия РФ и Индии по развитию ИИ

Участник сессии на "Валдае" предложил российскому лидеру создать российско-индийский технологический фонд

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Идея объединить усилия России и Индии по ключевым направлениям, в том числе и в развитии и использовании искусственного интеллекта, хорошая. На это указал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

Участник сессии предложил российскому лидеру создать российско-индийский технологический фонд, который бы позволил продвигать и укреплять сотрудничество двух стран в области высоких технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и в других областях.

"Я о возможности создания фонда - можно создать, - отметил президент. - Идея, в принципе, она хорошая - по поводу того, чтобы объединять усилия на ключевых направлениях развития, в том числе и по направлению развития и использования искусственного интеллекта. У нас есть определенные наработки, которыми мы уже можем гордиться, есть компании, которые этим занимаются и дают очень хороший результат".

Объединение усилий является чрезвычайно важным и может привести к хорошему совместному результату, продолжил глава государства. Он также указал, что касательно фонда и взаимодействия с Индией есть определенные особенности. Они заключаются в том, что индийская экономика частная и развивается на базе частных инициатив, поэтому в Индии нужно иметь дело не с государством, а напрямую с компаниями.

"А государство, собственно говоря, так же как и у нас, занимается регулированием этих отношений. Конечно, нужно стремиться на государственном уровне создать условия для позитивного развития отношений в экономике между участниками экономической деятельности, но напрямую работать с компаниями", - уточнил Путин.

Президент поблагодарил участника за идею. Он рассказал, что ранее поручил правительству РФ, в частности, вице-премьеру, который является сопредседателем межправкомиссии с российской стороны, подумать над предложениями индийским коллегам по наиболее перспективным направлениям сотрудничества. "Я вот свое поручение правительству немножко трансформирую с учетом ваших предложений", - резюмировал он.