Путин: в международном праве нет ничего о том, что можно разбойничать

По словам президента РФ, если многополярный мир будет бороться за интересы каждого и найдет инструменты согласования позиций, то любой инцидент можно будет урегулировать

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Разбой и пиратство в отношении судов в мировом океане не закреплено в международном праве, такие действия могут привести к тяжелым последствиям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Наши оппоненты всегда призывают нас к соблюдению международного права. Мы со своей стороны призываем их к соблюдению международного права. В международном праве нет ничего, что говорило о том, что можно разбойничать, пиратствовать и захватывать чужие корабли без всякого на то основания. И это может привести к тяжелым последствиям", - сказал Путин.

По его словам, если многополярный мир будет бороться за интересы каждого и найдет инструменты согласования позиций, то любой инцидент можно будет урегулировать.