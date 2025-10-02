Москалькова: на территории Украины удерживают 13 жителей Курской области

Власти РФ будут добиваться возвращения каждого из них, отметила уполномоченный по правам человека в России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова © Антон Вергун/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украина продолжает удерживать на своей территории 13 жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Боевой борт Минобороны России доставил из братской Белоруссии на родную землю наших людей. <...> Но мы не останавливаемся. На территории Украины до сих пор удерживаются 13 жителей Курской области. Это наши люди, наша боль и ответственность. Будем добиваться возвращения каждого", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщили в Минобороны, Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных Вооруженных сил Украины. Кроме того, в РФ были возвращены 20 гражданских лиц.