Путин на встрече с Додиком назвал ситуацию в Республике Сербской сложной

Российский лидер отметил, что ему было бы интересно послушать оценки президента

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком назвал ситуацию в Республике Сербской сложной.

"Очень рад нашей встрече новой, на этот раз на полях валдайского клуба в Сочи. Совсем недавно вы отмечали праздник - День сербского единства, 15 сентября. Хотел вас поздравить. Знаю, что ситуация в вашей стране предельно непростая, можно сказать сложная", - отметил Путин. Он добавил, что ему было бы интересно послушать оценки Додика.

При этом российский лидер подчеркнул, что его собеседник очень многое делает для выстраивания отношений с Россией.

Со своей стороны Додик отметил, что рад возможности обсудить "хорошие, стабильные, стратегические двусторонние отношения". Он согласился с Путиным в оценке ситуации в Республике Сербской. "Согласен с вами, что у нас ситуация сложная. Кто-то говорит, что сейчас нам не скучно и всегда есть, чем заняться", - отметил Додик.

Он поблагодарил Путина за возможность принять участие в заседании клуба "Валдай". "Очень приятно видеть прогресс в России, у меня была возможность присутствовать 9 мая на параде Победы. Это было впечатляюще", сказал он.