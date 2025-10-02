Москальковой направили список 56 политзаключенных на Украине

В основном они осуждены или подозреваются по ст. 111 УК Украины о госизмене, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой верифицированный список из 56 политзаключенных, находящихся на Украине.

Как сообщили в четверг в Минобороны России, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены 20 гражданских лиц.

"Ко мне обращаются родственники осужденных на Украине по политическим мотивам граждан. На сегодняшний день Москальковой передан верифицированный список из 56 политзаключенных. В основном они осуждены или подозреваются по ст. 111 УК Украины (госизмена)", - сказал ТАСС Кузнецов.

Депутат уточнил, что большинство из них мужчины. Больше всего обращений из Днепропетровской области, куда сотрудники СБУ вывозили жителей Донбасса.

"Мы будем продолжать работу по верификации данных для последующих обменов. Родные осужденных на Украине по политическим мотивам людей могут обращаться ко мне через бот обратной связи в Telegram", - добавил парламентарий.

Списки составляются на основе обращений родственников политзаключенных и данных судебной системы Украины. Депутат ранее сообщал, что такие списки формируются и направляются омбудсмену еженедельно. Кузнецов в штабе Захара Прилепина курирует работу по возвращению с Украины гражданских лиц, обвиняемых в содействии Вооруженным силам РФ, либо просто поддерживающих Россию.

Стамбульские договоренности

Как ранее сообщил источник ТАСС, Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Кузнецов сообщал, что планируется создать верифицированные списки политзаключенных, находящихся за решеткой на Украине за симпатию к России.

По словам Кузнецова, Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для обмена. Он отметил, что в 2023 году его аппарат вел работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они посещали пленных перекрестно: Кузнецов - украинских в России, Лубинец и его сотрудники - российских на Украине, в том числе политзаключенных.

Подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Прилепин ранее сообщал ТАСС, что до 13 тысяч политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине. С 2022 года там открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается политически мотивированных преследований, в том числе за пророссийскую позицию. Исследование проводила рабочая группа под руководством бывшего политзаключенного и журналиста Павла Волкова.