Посол Сиррадж: лидер Судана прибудет в Москву для встречи с Путиным

Командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан приедет для участия в первом российско-арабском саммите, сообщил дипломат

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Суверенного совета (временного руководящего органа) Судана, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан посетит первый российско-арабский саммит в октябре и, как ожидается, проведет двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил "Известиям" посол Судана в России Мухаммед Сиррадж.

"Господин председатель [Абдель Фаттах аль-Бурхан] примет участие в [российско-арабском] саммите, и ожидается двусторонняя встреча с Путиным", - сказал посол.

17 мая президент РФ Владимир Путин в телеграмме по случаю открытия 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) пригласил всех лидеров стран ЛАГ на первый российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября. Президент России выразил уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.