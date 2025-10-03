МИД РФ: Европа платит за энергию втрое больше из-за разрыва с Россией

Это привело к повальному закрытию производств и их оттоку в третьи страны, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Европейские компании в сравнении с американскими вынуждены платить за энергию в два или три раза больше. Такие переплаты вызваны отказом властей этих стран от энергоресурсов России, сообщили "Известиям" в МИД РФ.

"Европейским компаниям приходится платить за электроэнергию в 2-3 раза больше, чем американским, а за газ - в 4,5 раза больше. Это привело к повальному закрытию производств и их оттоку в третьи страны. В 2024 году промышленное производство в ЕС сократилось на 2,4%", - отметили газете в российском дипломатическом ведомстве.

Как пояснили изданию в МИД РФ, ситуация с переплатой за энергию связана с отказом от российского энергосырья, который вызвал рост расходов ЕС на энергоимпорт. Там подчеркнули, что резкое подорожание издержек под усиливающимся давлением китайских конкурентов негативно отразилось на автомобильном секторе.

Так, производство машин в Германии снизилось на 25% в прошлом году, до 4 млн автомобилей. "В целом промышленный сектор потерял около 114 тыс. рабочих мест с середины 2024 года", - отметили в дипведомстве.