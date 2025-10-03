Эксперт Карчаа назвал "бурей в стакане" заявления о блэкауте на Чернобыльской АЭС

Цель - обвинить Россию в том, что три года Украина творит сама, указал советник главы Крыма

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Киевский режим устроил "бурю в стакане", пытаясь манипулировать мнением мирового сообщества в связи с обесточиванием Чернобыльской АЭС 1 октября. Цель - обвинить Россию в том, что три года Украина творит сама, обстреливая Запорожскую АЭС, таким мнением с ТАСС поделился эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

"Эта манипуляционная истерика со стороны официального Киева - не более, чем "буря в стакане" с целеполаганием в чистом виде политической природы, не имеющая никакого отношения к ядерной безопасности. Саркофаг, о котором идет речь, насколько мне известно, имеет так называемую экранированную защиту, которая не зависит от внешнего энергообеспечения. Кроме того, как и на Запорожской АЭС, под каждым блоком ЧАЭС должны стоять те же резервные дизель-электрические станции. <…> При этом ситуация на Чернобыльской АЭС гораздо менее опасна, чем на ЗАЭС", - сказал Карчаа.

Он пояснил, что Чернобыльская АЭС уже больше 20 лет остановлена полностью, а ядерное топливо выгружено из реакторов. На ЗАЭС реакторы в "холодном останове", но с загруженным топливом.

Собеседник агентства предположил, что "информационные атаки и нагромождение лжи, устраиваемые киевским режимом и его западными хозяевами вокруг проблемы внешнего энергоснабжения ЗАЭС и ЧАЭС, нужны не в контексте ядерной безопасности, а с целью нанесения значительного репутационного ущерба РФ и последующего обретения некоего, как им кажется, усиления на переговорном треке на фоне серьезных поражений и неудач на поле боя, а также обоснования каких-нибудь очередных безумных санкций, очередных подлых ударов по мирным российским городам и людям".

Ранее Минэнерго Украины заявило, что якобы в результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент - изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года. Международное агентство по атомной энергии сообщало, что перебои в электроснабжении Чернобыльской атомной электростанции были быстро устранены.