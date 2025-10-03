Минприроды регионов призвали изменить законодательство об охраняемых территориях

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Представители региональных природоохранных министерств предложили усовершенствовать законодательство о региональных особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе единого научного центра Минприроды России "ВНИИ Экология".

"Система ООПТ, несмотря на все ее достижения и потенциал, нуждается в совершенствовании законодательства, его гармонизации с потребностями сегодняшнего дня. ООПТ сегодня не только сберегают уникальные экосистемы, но и являются важным фактором развития субъектов РФ. Они могут как давать импульс их развитию, так и ограничивать, в случае наличия пробелов в проработке нормативной базы. Полагаю, что требуется большая работа по совершенствованию законодательства на уровне федерального правительства и парламента", - заявил директор "ВНИИ Экология" Александр Закондырин, чьи слова приводятся в сообщении.

Главной проблемой региональных ООПТ является то, что современные реалии и необходимость социально-экономического развития регионов вступает в противоречие с действующим законодательством в природоохранной сфере. С этим связана постоянная деятельность по изменению границ, смене режимов охраны. Установленные границы не соответствуют реальности: города разрослись, требуется строительство дорог и иных инфраструктурных объектов. В границах некоторых ООПТ полностью или частично присутствуют населенные пункты, что создает проблемы как для них, так и для выполнения природоохранных функций. Есть серьезная проблема в сфере геологической разведки и разработки недр в границах территорий.

"Нередко возникает необходимость изменения границ или преобразования ООПТ для решения задач по реализации национальных целей, стратегических задач, а также значимых проектов в области социально-экономического развития региона. Также возникает ряд случаев, когда необходимо строительство или реконструкция уже существующих линейных объектов, построенных еще до создания ООПТ при условии отсутствия альтернативного решения их размещения", - считает министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев.

Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов, край дважды в 2021 и 2024 годах выходил с законодательной инициативой, направленной на установление случаев и порядка упразднения ООПТ регионального значения и изменения их границ. Правительством РФ отдельным нормативным правовым актом установлен перечень капитальных объектов, строительство которых допускается при осуществлении рекреационной деятельности в национальных парках. Однако для региональных природных территорий утверждение подобного перечня до сих пор не предусмотрено, уточнил Безменов.

О системе ООПТ в России

В России сформирована система, включающая более 12 тыс. ООПТ федерального, регионального и местного значения общей площадью около 245 млн га (около 13% территории страны). На долю федеральных приходится 3% от общего числа или 31% площади всех охраняемых природных территорий. ООПТ регионального значения занимают 87% от общего числа особо охраняемых природных территорий и 51% от суммарной площади.