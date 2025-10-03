Вершинин провел встречу с главой агентства по кибербезопасности Индонезии

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области международной информационной безопасности

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с руководителем Национального агентства по кибербезопасности и криптографии Индонезии Нугрохо Буди вопросы сотрудничества в области международной информационной безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам двустороннего и регионального сотрудничества в области международной информационной безопасности (МИБ). Особое внимание уделено взаимодействию по данной проблематике в контексте договоренности о создании постоянного Всемирного механизма по МИБ, а также в рамках Международного союза электросвязи", - отметили в дипведомстве.