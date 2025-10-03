МИД РФ: комиссар ООН по правам человека закрывает глаза на преступления Киева

По словам представителя России Артема Исакова на 60-й сессии Совета организации по правам человека, Украину "захлестнула волна насилия и преступлений, совершаемых по политическим и идеологическим причинам"

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им Управление закрывают глаза и беспардонно покрывают чудовищные преступления Киева в области защиты прав человека. Об этом заявил представитель РФ Артем Исаков на 60-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября.

"Вынуждены констатировать, что сегодня у власти в Киеве находятся силы, совершающие бесчисленные грубые систематические нарушения прав человека во всех сферах общественной жизни", - подчеркнул он, выступая на 60-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве с 8 сентября по 8 октября.

По его словам, Украину "захлестнула волна насилия и преступлений, совершаемых по политическим и идеологическим причинам". Так, киевские власти не гнушаются даже "террористических методов, прибегая к политическим убийствам своих оппонентов". Он напомнил, что жертвами киевского режима с 2015 года стали журналисты Павел Шеремет и Олесь Бузина, общественный деятель Илья Кива.

Представитель РФ указал, что против несогласных с политикой нынешних властей инициируются уголовные преследования, в том числе по статьям госизмены и коллаборационизма. Так, согласно обнародованным данным, с 2022 года спецслужбы Украины "возбудили свыше 70 тыс. подобных уголовных дел". При этом инакомыслящие "подвергаются физическому насилию, политическим гонениям", добавил он.

"Однако Верховный комиссар [ООН по правам человека Фолькер Тюрк] и возглавляемое им Управление продолжают закрывать глаза на все эти вопиющие случаи и беспардонно покрывают чудовищные преступления Киева. Призываем их отказаться от этой порочной практики", - резюмировал дипломат.