Гатилов: Запад спорами о вето отвлекает внимание от несоблюдения резолюций ООН

Попытки западных стран грубо перестроить мир под свои интересы способны принести еще больше нестабильности и конфронтации, отметил Геннадий Гатилов

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Западные страны посредством дискуссий о необходимости ограничения права вето в Совете Безопасности (СБ) ООН пытаются задвинуть на второй план соблюдение уже принятых органом резолюций, обязательных к исполнению. Об этом ТАСС заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, очевидно, что "дискуссии о вето не должны задвигать на второй план ключевую задачу - обеспечение добросовестного соблюдения уже принятых резолюций СБ". Он напомнил, что согласно уставу ООН, они "носят обязательный характер".

"К сожалению, на этом направлении наблюдаются серьезные проблемы, вызванные пренебрежительным отношением западников к учредительному документу ООН и к международному праву в целом", - подчеркнул дипломат. По словам Гатилова, попытки западных стран "грубо перестроить мир под свои интересы" в нарушение свода принципов ООН "способны принести еще больше нестабильности и конфронтации".

16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформа СБ имеет смысл, поскольку его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью. Он добавил, что "с симпатией" относится к предложениям, в частности от Франции и Великобритании, по ограничению права вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека.