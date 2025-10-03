Рябков обсудил с послом Ирана урегулирование вокруг иранской ядерной программы

Обсуждались различные аспекты по ИЯП в свете неправомерных действий западных стран и Секретариата ООН, отметили в российском дипведомстве

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Ирана Казем Джалали обсудили на встрече перспективы урегулирования вокруг иранской ядерной программы в свете неправомерных действий Запада и Секретариата ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались различные аспекты, касающиеся перспектив урегулирования вокруг иранской ядерной программы в свете неправомерных действий западных стран и Секретариата ООН, агрессивно добивающихся на международном уровне восстановления санкционных резолюций СБ ООН в отношении ИРИ, которые были отменены в рамках осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий и утвердившей его резолюции Совета Безопасности ООН 2231", - указали в дипведомстве.

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.