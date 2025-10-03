Гатилов: СБ ООН нужно реформировать с учетом центров силы на глобальном Юге

Этот процесс должен, в первую очередь, привести к расширению представленности в совете стран мирового большинства из Африки, Азии и Латинской Америки, указал постоянный представитель России при Отделении организации

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН следует адаптировать к новым международным реалиям, которые, помимо прочего, характеризуются возникновением новых центров силы на глобальном Юге. Об этом ТАСС заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

По словам дипломата, Россия "последовательно исходит из необходимости реформы СБ ООН с целью его адаптации к новым международным реалиям". Они характеризуются установлением "более справедливого многополярного миропорядка и возникновением, в том числе на глобальном Юге, новых центров силы".

"Реформенный процесс должен, в первую очередь, привести к расширению представленности в совете стран мирового большинства из Африки, Азии и Латинской Америки, - отметил Гатилов. - При этом не может быть речи о выделении дополнительных мест, тем более постоянных, представителям коллективного Запада. Они и так существенно передпредставлены в СБ, в том числе в его постоянном пуле".

16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформа СБ имеет смысл, поскольку его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью. Он добавил, что "с симпатией" относится к предложениям, в частности от Франции и Великобритании, по ограничению права вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека.