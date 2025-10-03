Кремль запустил сайт первого Российско-арабского саммита

Мероприятие пройдет в Москве под лозунгом "Сотрудничество во имя мира, стабильности и безопасности"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сайт запланированного на 15 октября первого Российско-арабского саммита запущен по адресу rasummit.ru. Новинку иллюстрирует видеороликом с белым сапсаном - значимой как для русской традиции, так и для арабских стран птицей - пресс-служба Кремля.

Стилизованное золотистое изображение распростертых крыльев стало логотипом мероприятия, которое пройдет в Москве под лозунгом "Сотрудничество во имя мира, стабильности и безопасности".

Сайт тематически разделен на несколько блоков, адресованных самой широкой аудитории. Помимо новостей и короткого рассказа о готовящемся мероприятии, он наполнен многочисленными справочными материалами о партнерах России в арабском мире. Можно познакомиться и с основными темами для контактов РФ с арабскими странами - они собраны в разделе "Треки".

Президент России Владимир Путин в мае пригласил всех лидеров Лиги арабских государств на саммит. Он выражал уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Путин отмечал, что большинство руководителей арабских стран приняли приглашение.

