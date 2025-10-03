Захарова: в НЦ "Россия" 7-8 октября пройдет симпозиум "Создавая будущее"

В рамках форума запланирована масштабная программа, включающая выступления 200 российских и зарубежных гостей, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Второй ежегодный Международный симпозиум "Создавая будущее" пройдет в Национальном центре "Россия" с 7 по 8 октября и объединит более 7 тыс. участников со всех континентов. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В период с 7 по 8 октября в Национальном центре "Россия" по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина состоится II ежегодный Международный симпозиум "Создавая будущее". Мероприятие объединит более 7 000 участников со всех континентов. В 2024 году в программе первого симпозиума принял участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров", - проинформировала дипломат.

Как отметила Захарова, в рамках форума запланирована масштабная программа, включающая выступления 200 российских и зарубежных гостей. "Своими мнениями по актуальным проблемам современности поделятся представители федеральных органов исполнительной власти России, международного делового сообщества и эксперты. Насыщенная программа разделена на три блока - "Общество", "Технологии" и "Глобальное сотрудничество". Последний проводится при поддержке МИД России. Центральным событием станет открытый лекторий с участием известных российских и зарубежных ученых", - указала представитель российского дипведомства.

По словам Захаровой, в лице России многие страны находят сейчас противовес "засилью неолиберальных псевдоценностей". "Отсюда - беспрецедентный живой интерес к проводимым в нашей стране международным мероприятиям, на которых обсуждаются самые разные аспекты будущего мироустройства", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дипломат выразила уверенность, что форум будет способствовать развитию контактов и экспертной проработке актуальных для будущего всего человечества вопросов. "Предстоящее мероприятие станет встречей единомышленников, тех, кто совместными усилиями стремится к построению более справедливого будущего, которое зависит от молодежи, от людей активных, открытых миру, образованных и желающих узнавать новое", - резюмировала Захарова.

В целом в рамках симпозиума запланировано около 50 мероприятий. Центральным событием станет открытый лекторий с участием российских и зарубежных визионеров, ученых, дизайнеров и представителей креативных индустрий. Эксперты опишут один день человека будущего, предложат варианты того, какими могут быть жилье, транспорт, досуг, еда и многое другое. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.