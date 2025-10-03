Путин в "Сириусе" встретится с учителями участников СВО

Президент РФ также планирует вручить государственные награды

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 3 октября продолжит работу на юге России. Российский лидер в преддверии Дня учителя в центре "Сириус" пообщается с наставниками и педагогами бойцов СВО, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, на встрече президент также вручит государственные награды. Как свидетельствует опубликованное пресс-службой главы государства видео, в числе наград будут медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и знаки "За наставничество".

Ранее Путин работал неподалеку - в Сочи, где выступил с программной речью на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" и ответил на вопросы ведущих экспертов-международников.