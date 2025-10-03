Карасин: премьер-министр Алжира может приехать на российско-арабский саммит

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Алжир на первом российско-арабском саммите в октябре может представить премьер-министр Сифи Гриб. Об этом сообщил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин на встрече с послом страны Туфиком Джуамой.

"15 октября сюда собирается приехать для участия в российско-арабском саммите министр иностранных дел [Алжира Ахмед] Аттаф, коллеги в МИД сказали, что, может быть, теоретически уровень вашего участия может быть повышен до премьер-министра [Алжира Сифи Гриба]", - сказал Карасин.

Сайт запланированного на 15 октября первого российско-арабского саммита запущен по адресу rasummit.ru.

Президент России Владимир Путин в мае пригласил всех лидеров Лиги арабских государств на саммит. Он выразил уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Путин отмечал, что большинство руководителей арабских стран приняли приглашение.

