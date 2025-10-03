Путин: воспитанные учителями герои СВО выдержали экзамен на верность Родине

В ходе специальной военной операции Герои России проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы, отметил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Проявившие себя в ходе СВО российские герои, воспитанные своими учителями, на полях сражений выдержали главный экзамен - на верность Отчизне. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин, награждая наставников бойцов спецоперации.

"Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен - на верность Отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы - свободу и государственность нашей страны, суверенитет", - обратился глава государства.