Воронежские депутаты выбрали сенатором Владимира Нетесова

Он возглавлял облдуму в течение двух последних созывов

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы наделили Владимира Нетесова полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного органа региона. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

"Утвердили представителя от законодательного органа Воронежской области в Совете Федерации ФС РФ. Парламентарии поддержали кандидатуру Владимира Нетесова, который возглавлял Воронежскую облдуму в течение двух последних созывов", - говорится в сообщении.

Кроме того, председателем Воронежской областной думы VIII созыва избран Юрий Матузов. "Кандидатура Юрия Матузова оказалась единственной - альтернативных кандидатов на голосование депутаты не выдвинули", - добавили в пресс-службе.