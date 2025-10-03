Пушилин: восстановление Артемовска начнется, когда сдвинется линия фронта

Власти ДНР концентрируют внимание на тех населенных пунктах, где возможно работа гражданских служб, отметил глава региона

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Восстановление прифронтового Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) начнется после того, как российские бойцы отодвинут линию фронта и в городе станет безопаснее. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Давно не получалось приехать в Артемовск, но тем не менее запрос (жителей) есть. <…> Артемовск - это тот город, который нам предстоит еще восстанавливать, когда будет отодвинута линия фронта, соответственно", - сказал Пушилин в видеообращении из Артемовска, которое разместил в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас концентрация внимания властей ДНР на тех населенных пунктах, где возможна работа гражданских служб. При этом, глава региона отметил, что ему необходимо самому посетить город и поговорить с людьми, ответить на их накопившиеся вопросы, в частности, по восстановлению документов.

Артемовск был освобожден в мае 2023 года. Артемовск расположен на севере Донецкой Народной Республики (ДНР). Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек.