МВД предлагает внести изменения в Положение о рассмотрении вопросов гражданства

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. МВД предлагает скорректировать Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, дополнив перечень подаваемых для приобретения российского гражданства документов бумажной справкой о несудимости заявителя. Это следует из соответствующего проекта указа президента, подготовленного ведомством.

Такая бумажная справка о несудимости заявителя должна быть составлена "по установленной форме компетентным органом иностранного государства за пределами территории РФ по нормам иностранного права, подтверждающим отсутствие судимости у иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство РФ".

Если у заявителя есть судимость, то в этой справке должны быть перечислены его преступления, содержаться данные "о форме вины (умысел, неосторожность)", а также подтверждение "отсутствия факта уголовного преследования компетентным органом иностранного государства", выданное не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ.

Как указано в пояснительной записке, проектом указа предлагается освободить от представления указанного документа в том числе недееспособных лиц, детей, не достигших возраста 14 лет, военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях, лиц, признанных беженцами или получивших политическое либо временное убежище на территории Российской Федерации, а также граждан Украины, в связи с отказом в условиях специальной военной операции уполномоченных органов Украины в выдаче своим гражданам справок об отсутствии судимости для представления в компетентные органы Российской Федерации.