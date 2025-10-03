Гатилов: в ООН больше не могут закрывать глаза на богоборческое безумие Зеленского

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве отметил, что это едва ли не первый случай публичной реакции экспертов организации "на вопиющее беззаконие, которое творится режимом Владимира Зеленского"

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Недавнее совместное заявление ряда спецпроцедур Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) относительно гонений киевского режима на каноническою Украинскую православную церковь (УПЦ) говорит о том, что даже эта международная структура больше не в состоянии закрывать глаза на богоборческое безумие Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

В комментарии дипломата на сайте постоянного представительства указывается, что эксперты ООН "совершенно обоснованно выразили обеспокоенность" в связи с решением правительства Украины лишить гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия по соображениям национальной безопасности в июле 2025 года.

"В заявлении подчеркнуто, что "свобода мысли, совести и религии должна соблюдаться даже во время вооруженного конфликта", - отметил постпред. - Все это подтверждает, что Зеленский окончательно заигрался в своем богоборческом безумии, закрывать глаза на которое и далее, по-видимому, уже становится невозможно даже известным своими либеральными установками в отношении киевского режима спецпроцедурам СПЧ".

Гатилов отметил, что это едва ли не первый случай публичной реакции экспертов ООН "на вопиющее беззаконие, которое творится режимом Зеленского в отношении крупнейшей религиозной конфессии страны, имеющей наибольшее число верующих". По его словам, ее появление, "пусть и со значительным опозданием, вселяет осторожный оптимизм". "Вызывает сожаление лишь продолжающееся демонстративное молчание на этот счет Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им управления. Хотелось бы надеяться, что и от них поступит, наконец, соответствующая реакция", - добавил Гатилов.

1 октября пять экспертов ООН, включая спецдокладчиков организации по вопросам свободы религии или убеждений и по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Назилу Ганеа и Бена Сола, заявили о своих опасениях в связи с преследованиями в отношении канонической УПЦ на Украине.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции.