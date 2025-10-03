Медведев направил послание участникам антиколониального форума в Венесуэле

Приветствие председателя "Единой России" участникам международной конференции "Колониализм, неоколониализм и территориальные грабежи западного империализма" зачитал директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

КАРАКАС, 3 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев, который возглавляет форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!", передал участникам проходящего в Каракасе антиколониального форума послание.

Приветствие Медведева участникам международной конференции "Колониализм, неоколониализм и территориальные грабежи западного империализма" зачитал директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, принимающий участие в работе форума.

"Ваше превосходительство господин [президент Венесуэлы Николас] Мадуро! Уважаемые товарищи из Единой социалистической партии Венесуэлы и других дружественных движений Латинской Америки и Карибского бассейна, от имени партии "Единая Россия" сердечно приветствую всех участников форума "Колониализм, неоколониализм и территориальные грабежи западного империализма", - написал Медведев.

Проблемы, которым посвящен форум, в последние годы приобрели особую значимость. Использование санкций как инструмента давления на суверенные государства, стремление коллективного Запада навязать другим странам чуждые им ценности и уклад жизни - все это убедительно доказывает, что неолиберализм остается в современном мире одной из самых серьезных угроз, указал Медведев.

"Единая Россия" уделяет особое внимание борьбе с неоколониализмом во всех его формах и проявлениях. По инициативе партии в феврале 2024 года было учреждено движение "За свободу наций". "Так же как участники форума "Колониализм, неоколониализм и территориальные грабежи западного империализма", мы стремимся придать огласке чудовищные последствия колониального господства, не допустить фальсификации прошлого и возрождения хищнических практик стран коллективного Запада", подчеркнул председатель партии "Единая Россия".

О взаимодействии с Венесуэлой

"Глубоко уважаем позицию Венесуэлы, которая последовательно отстаивает принципы равноправия и невмешательства во внутренние дела государств. Ваш опыт противодействия внешнему диктату имеет огромное значение для всего международного сообщества", - указал Медведев. "Единая Россия" дорожит дружескими отношениями с Единой социалистической партией Венесуэлы, основанными на соглашении о взаимодействии и сотрудничестве от 2024 года.

"Мы выступаем за дальнейшее углубление и расширение межпартийных связей, в том числе по вопросам противодействия колониальным практикам", - заключил Медведев и пожелал участникам форума плодотворной работы и конкретных результатов, которые могут укрепить суверенитет государств и восстановить историческую правду и справедливость".