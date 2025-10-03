МИД РФ: борьба с неоколониализмом укрепляет государственный суверенитет

Директор Латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин отметил, что усилиями коллективного Запада драматическим образом изменилась структура мировой экономики и мировых экономических связей

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 3 октября. /ТАСС/. Противодействие колониализму и неоколониализму укрепляет суверенитет независимых государств. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин на проходящей в Каракасе международной конференции "Колониализм, неоколониализм и территориальные грабежи западного империализма".

"Борьба с неоколониализмом - это не вечное противостояние ради противостояния, это, в первую очередь, движение к цивилизованному суверенитету. Только полностью суверенные страны, обладающие независимостью во внешних и внутренних делах, смогут эффективно противостоять целенаправленным усилиям прежних метрополий навязывать неравноправные экономические и политические отношения", - указал Щетинин участникам конференции.

Российский дипломат отметил, что усилиями коллективного Запада драматическим образом изменилась структура мировой экономики и мировых экономических связей. "Односторонние принудительные меры", "вторичные санкции" и превращение политики повышенных пошлин в инструмент достижения политических целей стали распространенными методами неоколониальной экономической и политической борьбы, напомнил он.

"Россия является абсолютным лидером по числу введенных против нее санкций", - отметил дипломат. Он указал на то, что блокада Кубы продолжается более 60 лет с неизменной основной целью ухудшить жизнь в стране настолько, чтобы принудить ее граждан к изменению конституционного строя.

"Важность самостоятельных экономических драйверов в Латинской Америке хорошо понимали левоцентристские лидеры на рубеже века во главе с верным сыном венесуэльского народа команданте Уго Чавесом", - считает Щетинин. Проекты льготных поставок нефти в страны Карибского бассейна и Центральной Америки "Петрокарибе", Южноамериканского банка, интеграции посредством Союза южноамериканских наций (УНАСУР) с участием лидеров того периода затормозили на время расширение американского доминирования в регионе, отметил он.

Политическая партия "Единая Россия" выступила с инициативой учреждения общемирового антиколониального движения "За свободу наций", которое будет добиваться искоренения современных практик эксплуатации и гегемонизма, сообщил российский дипломат и подчеркнул, что Россия приветствует участие в этом движении единомышленников из Венесуэлы и стран Латинской Америки.