Посол РФ на Кубе: политику ЕС и НАТО по блокированию активов РФ ждут последствия

Безрассудные шаги стран Запада по конфискации и блокированию российских активов будут пагубно влиять на деловой климат, заявил дипломат Виктор Коронелли

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Политика стран ЕС и НАТО в том, что касается блокирования и конфискации российских активов, будет иметь пагубные последствия для глобального делового климата. Такое мнение высказал посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, выступая в Гаванском университете на международной конференции, посвященной новым возможностям и вызовам для стран Глобального Юга в многополярном мире.

"Очевидно, что такая политика стран ЕС и НАТО, их безрассудные шаги по блокированию и конфискации российских активов будут иметь пагубные последствия для финансовой системы и глобального делового климата", - подчеркнул дипломат, рассказав слушателям об "экономическом фронте противостояния" России со странами Запада в ходе своего доклада на тему "Россия и НАТО: истоки и цена конфликта на Украине. Возникновение новой системы коллективной безопасности в регионе Евразии".

"Куба на себе в полной мере ощущает все тяготы несправедливого и незаконного эмбарго, действующего уже много десятилетий, - отметил Коронелли. - К нашей стране также применяются незаконные способы давления - заморожены активы России за границей и с завидной периодичностью принимаются целые пакеты санкций". Он обратил внимание, что сегодня количество санкций, введенных против Москвы, превышает все вместе взятые ограничения против других стран. Посол отметил также, что с 2022 года незаконно удерживаются суверенные активы РФ, лишая Банк России права распоряжаться средствами, принадлежащими российскому народу. "Более того, странами ЕС и НАТО прорабатываются варианты их конфискации с дальнейшим направлением на цели поддержки киевского режима", - обратил внимание дипломат. "Складывается опасная ситуация, когда любая страна, стремящаяся проводить суверенный внешне- и внутриполитический курс, сталкивается с риском полной утраты размещенных в западных юрисдикциях денежных средств и имущества", - подчеркнул Коронелли. Он отметил, что "под удар подпадает значительная часть зарубежных активов государств Глобального Юга". "Особую актуальность приобретают усилия стран мирового большинства по выстраиванию новых устойчивых финансово-экономических связей, основанных на международном праве и принципах суверенного равенства, - стоит упомянуть Новый банк развития БРИКС, недавно принятое решение о создании Банка развития ШОС", - сказал дипломат.

"Я нахожусь среди кубинских друзей, и здесь прекрасно понимают причины и генезис конфликта на Украине", - сказал Коронелли. "Очевидно, что нам нужна новая система коллективной безопасности в Евразии, которая способна купировать попытки одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других, - подчеркнул он. - Основой для создания универсальной системы безопасности на континенте могут стать такие форматы взаимодействия, как ШОС, ЕАЭС, ОДКБ".