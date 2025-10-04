Экс-депутат ЕП Шопрад: РФ находится на передовой борьбы за многополярный мир

Россия участвует в украинском конфликте ради защиты своей геополитической идентичности, заявил французский геополитик

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия является лидером БРИКС и находится на передовой борьбы за многополярный мир, участвуя в украинском конфликте ради защиты своей геополитической идентичности. Об этом в беседе с ТАСС заявил французский геополитик, экс-депутат Европарламента Эмерик Шопрад.

"Она [Россия] показала свою привлекательность, став одним из лидеров БРИКС, я бы даже сказал, что она является лидером, потому что сегодня она в некотором роде ведет войну за другие страны БРИКС против однополярных амбиций США", - сказал эксперт. Он добавил, что Россия "находится на передовой в этой борьбе за многополярный мир" в украинском конфликте.

По его словам, для Москвы это "важнейшая ставка на независимость", чтобы не допустить "поглощения Украины" и отсечения России от ее исторического доступа к Европе. "В этом она борется за защиту своей геополитической идентичности, то есть своей исторической связи с Европой", - пояснил Шопрад.

Он отметил, что это подтолкнуло Россию к сближению с Китаем и развитию сотрудничества с Индией, в том числе в промышленной и военно-технической сферах.

Как считает Шопрад, Россия "вновь обретает ту мировую привлекательность, которую она знала в советское время, конечно, с другой идеологией". "Она вновь обретает это мировое измерение, это очень сильное евразийское присутствие, но также и измерение за пределами Евразии - в Латинской Америке, в Африке, в Тихом океане, что делает Россию, я думаю, страной, у которой впереди светлое будущее в качестве державы", - заключил эксперт.