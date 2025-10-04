Карчаа: РФ послала сигнал о неминуемой ответственности Украины за удары по ЗАЭС

Депутат законодательного собрания Запорожской области отметил, что Киев с 2022 года создает прямые угрозы ядерной безопасности

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Россия послала сигнал странам Запада о необходимости создания правовых механизмов недопущения огневых ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и неминуемой ответственности, которую понесут украинские власти. Таким мнением с ТАСС поделился эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары украинских боевиков по ЗАЭС являются опасной игрой и открывают возможности для зеркального ответа со стороны России.

"Россия способна с помощью своего вооружения достать до всех атомных станций на Украине, но слова президента России следует воспринимать не как угрозу. Это четкий сигнал так называемому коллективному Западу о необходимости создания эффективных правовых и правоприменительных механизмов недопущения и неминуемой ответственности за действия ВСУ, которые иначе как ядерный терроризм квалифицировать нельзя", - сказал Карчаа.

Собеседник агентства напомнил, что Украина с 2022 года создает прямые угрозы ядерной безопасности, нанося удары различными видами вооружения по ЗАЭС. "Последующее выражение озабоченностей и тревог на уровне ООН и МАГАТЭ ситуацию не меняют никак", - добавил он. При этом, в силу конъюнктурной целесообразности, международные организации принципиально не называют сторону, виновную в создании угроз для станции.

"Украинский режим движим каким-то патологическим безумием от одной мысли о том, что мы начнем генерировать электроэнергию на ЗАЭС для потребления в России. Слова президента России - это предостережение и безумцам, и тем, кто ими управляет, о том, что не стоит будить лихо, пока оно тихо", - отметил Карчаа.

23 сентября ЗАЭС в 10-й раз за время конфликта была переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения в результате удара ВСУ. На станции ТАСС ранее заявили, что дать точный прогноз по срокам восстановления линии невозможно, поскольку территория, прилегающая к станции, а также район поврежденной высоковольтной линии продолжают подвергаться обстрелам ВСУ. При этом резервные генераторы функционируют надежно, запасов топлива достаточно, все пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков соблюдены, радиационная обстановка на промплощадке в норме.