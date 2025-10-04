Карасин: европейские лидеры загнали себя санкциями в "антироссийское болото"

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что мировое большинство все больше разочаровывается дееспособностью и реальными целями политики Европы

Редакция сайта ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Лидеры европейских стран загнали себя санкциями и военными вызовами в "антироссийское болото", которое не дает им выбраться из украинского конфликта и начать делать шаги к миру. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Милитаристский переполох в Европе не случаен. Сегодняшние лидеры Брюсселя, Лондона и Берлина суетятся по разным причинам. Они загнали себя в антироссийское болото, надеясь, что наше общество дрогнет и рассыпется под санкциями и военными вызовами", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Карасина, из-за неоправданных последствий санкций Европе предстоит "вылезать из глубокой ямы русофобии". Попытки европейцев вылезти из этого "болота", не потеряв собственного достоинства, приводят к обострению конфронтации, отметил он. Также, по словам Карасина, "вокруг суетится [Владимир] Зеленский", пытаясь показать себя "главным координатором", что у него "получается, правда, неважно".

"Мировое большинство анализирует развитие ситуации и, прямо скажем, становится все больше разочарованным дееспособностью и реальными целями политики Европы. Отсюда надежды на ШОС, БРИКС, да и просто на здравый смысл", - констатировал сенатор.

Он обратил внимание на то, что европейские лидеры начали оказывать сильное давление на президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже, которая "во многом оздоровила атмосферу". "На днях в Копенгагене опять пошла волна рассуждений о создании некой «стены дронов» и продолжении давления на Россию по всем направлениям", - добавил он.

Карасин призвал Европу "остыть" и прекратить действия, которые несут "губительный и бесперспективный" характер для международной стабильности.