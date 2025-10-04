Сенатор Волошин назвал Украину угрозой для приграничных с Россией государств

В частности, киевский режим представляет угрозу для Грузии, отметил сенатор

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Киевский режим, стремясь сохранить получаемую помощь от Запада, стал источником угроз не только для России, но и соседних государств, в частности Грузии, на территорию которой украинцы по заданию СБУ попытались провезти взрывчатку. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

Ранее правоохранительные органы задержали в Грузии двух граждан Украины за ввоз через Румынию, Болгарию и Турцию на грузовике 2,4 кг гексогена. По данным следствия, водителю взрывчатку передали представители Службы безопасности Украины (СБУ). В своих показаниях он заявил, что груз планировалось доставить в Россию, но грузинские спецслужбы в свою очередь отмечали, что на это ничто не указывает. Следователи считают, что гексоген должны были перевезти в один из районов Тбилиси - Авлабар. Дальнейшие цели ввоза взрывчатки пока не известны.

"Сегодня мы наблюдаем, как Украина переступает рамки российско-украинского противостояния и превращается в источник угроз для приграничных с Россией государств, используя все методы, чтобы, по мнению Киева, ослабить Россию. Задержание в Грузии граждан Украины с несколькими килограммами гексогена наглядно показывает: Киев готов использовать террористические методы не только против россиян, но и на территории третьих стран, чтобы спровоцировать хаос и добиться выгодных ему политических результатов", - сказал собеседник агентства.

Ссылаясь на силовиков Грузии, сенатор связал ввоз взрывчатки с проходящими в стране выборами в органы местного самоуправления и анонсированными акциями протеста. По его мнению, украинские агенты пробуют дестабилизировать и без того напряженную ситуацию в стране. По словам Волошина, Киев "боится, что пример Грузии, демонстрирующей экономический рост и прагматичные отношения с соседями, станет контрастом с украинской реальностью, поэтому прозападная Грузия нужна Украине не только как потенциальный "второй фронт" против России, но и как инструмент внутриполитической пропаганды".

"Попытки вмешательства в выборы в Грузии и подготовка возможных диверсий являются очередным подтверждением того, что киевский режим готов идти на любые действия ради сохранения западной поддержки, продолжения конфронтационной политики и саботажа мирного процесса [в конфликте с Россией]", - подытожил Волошин.

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В этот день оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в центре Тбилиси с целью "мирного свержения власти". Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.