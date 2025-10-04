Патрушев: наглость Запада направлена также на восток

Поэтому РФ нужен сильный флот, отметил председатель Морской коллегии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Западные страны проявляют свою агрессию не только у своих границ с Россией, но также планируют делать это и на севере, и даже на востоке. Именно поэтому стране нужен сильный флот, подчеркнул помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Руководители западных стран, сказал он в эфире телеканала "Россия-1", "ведут себя очень агрессивно и на Балтике, и на Черном море". "И хотят вести себя агрессивно на севере, они это планируют. Но не только эти регионы - на Дальнем Востоке, на востоке тоже", - заметил Патрушев.

Поэтому, указал помощник президента, Россия развивает свой военно-морской флот. "Если мы будем достойно представлены в мире, и на Балтике нас не будут трогать, и в Черном море не будут трогать, и на севере, и на востоке - нигде, - уверен Патрушев. - Если мы будем терять позиции, особенно европейские лидеры будут наглеть и создавать все большие нам проблемы".