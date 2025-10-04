Патрушев: в НАТО и не зная русского понимают, о чем говорит Путин

Военное руководство стран Запада, в отличие от политического, отлично понимает, к какой катастрофе могут привести неосторожные шаги, указал помощник президента России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военное руководство стран Запада, в том числе НАТО, в отличие от политического, отлично понимает, к какой катастрофе могут привести неосторожные шаги. Поэтому там отлично слышат и понимают заявления президента России Владимира Путина, даже не зная русского языка, отметил в беседе с телеканалом "Россия-1" помощник российского лидера, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Комментируя выступление Путина на пленарном заседании Валдайского клуба и адресуясь к собственному совету генералам НАТО выучить русский язык, Патрушев отметил: "Речь Путина они не только слышат, они очень внимательно изучают все, что он сказал. И все они знают, даже не зная русского языка. Все знают, все понимают".

"Военное руководство, - пояснил помощник президента РФ, - воспринимает вещи, которые происходят, не так, как политическое. Потому что политическое не понимает тех угроз и вызовов, которые они в мире сами провоцируют".

В отличие от западных политиканов, продолжил Патрушев, военные там "понимают, <…> что если такое движение [продолжится], будет страшная катастрофа".

"Поэтому они считают, что необходимо сдерживать [политиков]", - добавил он, но признал, что "и у них есть такие лица, которые ведут себя иначе".